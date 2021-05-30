【中小企教室】港企私隱意識增　宜向員工提供及時知識

▲ 加強私隱處理 企業界疫後私隱議題兩大熱點

市民對私隱的關注大增，除了在風眼的科企應用服務之外，一般企業亦有需要從內部着手加強私隱處理。從事該領域工作的執業律師分享，本港企業界對私隱的意識已有所提升，但相關工作仍有改善空間，特別是需要加強員工的培訓。

高葉律師行合夥人鄧嘉敏曾任私隱專員公署等機構，現亦有為企業提供私隱方面的法律意見。她指出，私隱議題雖然一直存在，但近兩年因綫上服務愈來愈普及，關注自然升溫，「特別是疫情影響，綫上做交易以至工作變得必須，很多人以前較少接觸綫上服務，到現在才發現私隱是高風險問題。」她舉例，律師業界以前亦不曾認真考慮要全面在家工作，到去年要推行，工作期間所涉及的個人、機密資料，其處理方式或需由頭開始策劃。

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留下數碼足迹 身份易被鎖定

她指出，現時有關企業私隱熱議有兩項，首先是在家工作所引伸出來的私隱安全。「過往不是很多公司會把工作內容上傳網絡，現在公司要處理數據保安，成本頗大，員工亦要時間適應。」其二，是因個人社交生活愈來愈依賴網絡，仍有很多市民覺得，在社交媒體公開部分個人資訊無傷大雅，「其實任何分享都會留下數碼足迹，收集這些資料便很容易鎖定用戶身份。」她強調，以往數據洩露事件多是涉及人為因素，但現在運用如數據抓取（Data scraping）等新興技術，透過收集、配對，詳細用戶資料亦唾手可得，這些行為甚至不一定是非法的，「消費者絕對有需要在提交任何資料之前想清楚」。

數碼大趨勢 宜加強教育宣傳

數碼時代不會逆轉，企業需要加強員工對處理私隱議題的知識與敏感度，其中，企業有需要定期為員工提供私隱方面的訓練，提供及時的知識，鄧嘉敏說：「例如在員工迎新時，企業要提及私隱處理方式，當有新的私隱政策或指引，亦要盡快通知全體員工。」

她又提到，因應GDPR，不少企業都增設專門處理私隱數據的職位，「以前或只由行政、人力資源部門處理，但公眾意識提高，亦有不少人會向企業索取相關資料，須在限時內答覆，工作量不算少。」她解釋，歐洲機構甚至會要求這些職位需具有關資歷才可擔任，亦有相關證書可修讀，港企亦可參考有關做法。

記者： 周俊霖