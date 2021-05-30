希臘公布歐盟首本疫苗護照 加快恢復旅遊業

歐洲多國正加快推出新冠疫苗護照，希望能夠趁今年夏天旅遊旺季幫補國內經濟。希臘上周五（28日）公布歐盟首本疫苗護照，預計7月前可以投入使用疫苗護照。希臘總理形容，擁有疫苗護照就如搭上重啟希臘旅遊業的快車。

希臘開放旅遊業 准已接種疫苗及檢測旅客入境 【下一頁】

希臘於周五正式宣布推出疫苗護照，總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示希臘非常依賴旅遊業，因此疫苗護照對希臘尤為重要。但他相信疫苗護照對其他國家也同樣，強調民眾皆希望回復出行不受限制的正常生活。

米佐塔基斯指，疫苗護照涵蓋訊息包括疫苗接種證明、核酸檢測陰性結果證明、抗體證明或康復證明。歐盟成員國歡迎旅客提供上述信息後，可不受其他限制地到當地旅遊。

希臘當局指，已與冰島及德國合作測試疫苗護照。護照上的二維碼（QR code）會與手機儲存的數據連接，海關人員可通過掃描二維碼獲得旅客相關訊息。民眾亦可以選擇紙質證明，上面同樣具備二維碼。

日後若任何成員國，要求持有疫苗護照人士入境後接受隔離或測試，將需向其他26個成員國解釋相關理由。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，民眾可自由出入各國邊境一直是歐盟成就之一，疫情危機過後必須保證公民自由行動的權利。

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雖然歐盟指疫苗護照系統將與美國及英國相關系統有聯繫，但英國至今仍未提供疫苗護照詳情。希臘比其他歐洲國家更快放寬措施，本月中批准多地旅客入境希臘，其後更進一步擴大旅客地區名單。

責任編輯：李俊儀