【封殺特朗普】佛州新法令遭科企挑戰　規避監管另有妙計？

▲ 社交平台禁止封殺政治候選人 科企興訟對抗佛州法例

美國佛羅里達州州長Ron DeSantis日前簽署了法案，要求各大科技企業必須維護當地民眾使用社交平台的能力，更禁止平台封鎖政治候選人，這被指為前總統特朗普被社交平台集體封殺出一口氣。

上星期有科技業界組織——代表包括Amazon、Google、Facebook與三星等多間大型科技企業——就新法例控告佛州，指新法例違反美國第一修正案，強調私營企業有權利決定哪些內容適合在平台上刊載。

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主題公園經營者 就不受新規限制

此外，外媒亦表示，法案設有例外條款，在佛州經營主題公園或大型娛樂設施的公司，就可以不受有關法案限制，意味在當地開設迪士尼樂園的迪士尼，其線上服務Disney Plus便不會受新法案規管。事實上，佛州財政依賴旅遊業的稅收收益，因此從政治上並不難理解這個例外。但有外媒就指出，其他科技公司，理論上亦可透過開設主題樂園，規避對社交平台的限制。其中一個興訟的業界組織NetChoice就這點批評，新法例是以保護消費者為名的裙帶資本主義（crony capitalism）。

法律戰需時或很長，科技媒體The Verge就「建議」，不同科企可以依照平台功能經營相應的主題樂園設施。例如「YouTubeLand」可以主打每個設施可以遊玩10分鐘以上，以便中途插入廣告；「Facebook World」可以開設Instagram「呃like」虛擬鏡，供遊人盡情拍照。

責任編輯: 周俊霖