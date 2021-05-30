英國倫敦數千人示威 反疫苗護照及防疫限制

▲ 英國再有民眾上街示威，抗議英國的疫苗護照及多項防疫限制措施，數以千計的民眾在示威期間不戴口罩。

英國再有民眾上街示威，抗議英國的疫苗護照及多項防疫限制措施。數以千計的民眾在示威期間不戴口罩，數百名示威者更闖入一個購物中心並與警方發生衝突，警方拘捕部分示威者。

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事發於上周六（29日），數千名示威者穿過倫敦西部及中部。由於這些示威者是為抗議政府的疫苗護照和封鎖等多項防疫措施，他們都沒有戴上口罩。

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英媒引述部分示威者指，他們認為政府向民眾説謊，所以決定站出來奪回自由。《衛報》更一位來自貝德福德郡的示威者指，他害怕政府以抗疫為由限制公民自由，又稱很多人都不相信新冠疫苗，故選擇上街示威表達訴求。

有數百名示威者企圖闖入謝潑玆布殊（Shepherds Bush）的韋斯特菲爾德購物中心（Westfield shopping centre），並與企圖封鎖購物中心入口的警察發生爭執。

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有示威者隨即發現附近另一入口無人看守，數百人從該處闖入購物中心，在内高呼「不再封鎖」（No more lockdowns）、「奪回你的自由」（take your freedom back）等口號。

購物中心内的商舖原本是營業至晚上9點，但因示威者闖入而要臨時關門。職員和顧客也被帶離現場，而警方其後出動警棍驅逐數百名示威者。

倫敦警方其後發聲明，稱同日一共有3場示威活動發生，有4名男子因涉及襲擊警察、暴力擾亂公共秩序和刑事毀壞等罪行而被捕。

責任編輯：鄭錦玲