【美股焦點】大摩指美國電動車激勵政策或超預期　料Tesla、通用汽車最受惠　重申Tesla「買入」評級　

摩根士丹利發表研報，重申特斯拉（美：TSLA）「增持」評級，目標價900美元，預計該公司將從美國參議院財政委員會日前推進的一項立法中受益。該立法可能取消電動汽車稅收抵免銷量上限，同時由美國工會工人組裝、且零售價低於8萬美元的電動汽車的稅收抵免，將從目前的7,500美元提高到12,500美元。目前美國7,500美元的電動車退稅不分車型，但在製造商電動車銷量超20萬輛後會逐步取消。特斯拉和通用汽車的相關額度均已到達上限。該行表示，電動汽車激勵力度加大，誰能生產最多純電動汽車和電池，誰就是該法案的最大受益者，通用汽車和特斯拉有望脫穎而出。

美國運輸部此前文件顯示，拜登1740億美元電動車扶持計劃主要包括1000億美元的消費者電動車退稅、150億美元電動車基建、200億美元電動車校車撥款、250億美元電動車公交撥款以及140億美元其他電動車稅收優惠。

據摩根士丹利發布的數據，今年4月全球純電動汽車銷量同比增長了近四倍，至272,054輛。其中滲透率提升最快的是中國市場，從去年同期的3.5%提升至9.3%，而美國從1.1%提升至1.9%。當中，今年前4個月，特斯拉電動車銷量超21.5萬輛，處於世界領先地位，全球市場份額為20%，遠遠超過其後的通用汽車14%）及大眾汽車（9%）。

大行對特斯拉評級及目標價：

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