  • 31°C
香港時間 : 2021530日 (日) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】大摩指美國電動車激勵政策或超預期　料Tesla、通用汽車最受惠　重申Tesla「買入」評級　

股樓投資 16:54 2021/05/30

分享：

摩根士丹利發表研報，重申特斯拉（美：TSLA）「增持」評級，目標價900美元，預計該公司將從美國參議院財政委員會日前推進的一項立法中受益。該立法可能取消電動汽車稅收抵免銷量上限，同時由美國工會工人組裝、且零售價低於8萬美元的電動汽車的稅收抵免，將從目前的7,500美元提高到12,500美元。目前美國7,500美元的電動車退稅不分車型，但在製造商電動車銷量超20萬輛後會逐步取消。特斯拉和通用汽車的相關額度均已到達上限。該行表示，電動汽車激勵力度加大，誰能生產最多純電動汽車和電池，誰就是該法案的最大受益者，通用汽車和特斯拉有望脫穎而出。

美國運輸部此前文件顯示，拜登1740億美元電動車扶持計劃主要包括1000億美元的消費者電動車退稅、150億美元電動車基建、200億美元電動車校車撥款、250億美元電動車公交撥款以及140億美元其他電動車稅收優惠。

據摩根士丹利發布的數據，今年4月全球純電動汽車銷量同比增長了近四倍，至272,054輛。其中滲透率提升最快的是中國市場，從去年同期的3.5%提升至9.3%，而美國從1.1%提升至1.9%。當中，今年前4個月，特斯拉電動車銷量超21.5萬輛，處於世界領先地位，全球市場份額為20%，遠遠超過其後的通用汽車14%）及大眾汽車（9%）。

大行對特斯拉評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股

下一篇文章

【美股焦點】獲京東、快手入股　萬物新生擬赴美上市　或成中概股ESG第一股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折