【美股焦點】獲京東、快手入股　萬物新生擬赴美上市　或成中概股ESG第一股

據內媒報道，中國最大的二手消費電子產品交易和服務平臺萬物新生集團正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交IPO招股書，擬於紐交所上市，股票代碼為RERE。此次IPO承銷商為高盛、美銀證券、華興資本、國泰君安（國際）、中信證券等。萬物新生集團或將成為中概股ESG第一股。

招股書顯示，截至2021年3月31日，萬物新生集團在中國172個城市開拓了755家門店和超過1500個自助服務站。此外，其海外業務品牌AHS Device已覆蓋中國香港、美國、日本、印度等世界主流二手數碼貿易市場，是國內領先開闢海外業務的循環經濟企業之一，也是目前唯一布局海外市場的二手消費電子產品交易和服務平台。

萬物新生集團是一家「互聯網+環保」循環經濟企業，旗下業務包括愛回收（二手3C產品C2B回收平臺）、拍機堂（二手3C產品B2B交易平臺）、拍拍（二手優品B2C零售平臺）及AHS Device（海外業務）等，服務覆蓋從回收、檢測、評級、定價到再銷售的全流程。

從財務數據來看，萬物新生集團過去12個月（截至2021年3月31日）的整體營收為56.80億元，按年增長49.4%。2020年整體營收為48.58億元，其中核心業務營收為47.09億元，較2019年按年增長38.2%。

目前主要合作方京東（09618）持股34.7%，五源資本持股14%，Internet Fund IV持股7.3%，天圖資本持股8.5%。另外快手（01024）六於今年5月投資萬物新生集團。

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