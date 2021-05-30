【美國通脹】Costco稱貨品價格持續上升　恐盈利受壓

▲ Costco表示已盡力控制產品價格。

美國通脹升溫，大型連鎖超市Costco接受外國傳媒訪問時透露，過去數個月的貨品價格全面上升。Costco表示已盡力控制產品價格，但恐怕未來利潤率仍會受壓。

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《CNBC》報道，Costco表示，產品如錫紙等，在過去數個月全面加價，肉類價格在上月甚至上漲20%。Costco行政總裁Richard Galanti更指：「通脹因素比比皆是。」價格增長包括更高勞工成本、貨運成本、運輸需求等，加上各項原材料及貨櫃短缺，令商品價格持續上漲。

通脹影響不同產業鏈，而Costco亦不得不把成本壓力轉嫁給客戶。價格上漲8%的產品包括紙漿、紙張，塑膠產品、梳打水及乳酪等；服裝亦加價3%至10%。Costco估計未來利潤率將會受壓，但目前未見重大影響，難料幅度。Richard Galanti續指，產品價格調整幅度不一，該企已盡力控制，又與供應商合作。

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責任編輯：葉泳珊