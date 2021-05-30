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【大行報告】平安證券指嗶哩嗶哩獨佔黃金賽道　首次覆蓋該股　予「強烈推薦」評級

股樓投資 15:55 2021/05/30

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平安證券發表報告指，嗶哩嗶哩（09626）內容為獨特且稀缺的PUGC（專業用戶創作的內容）視頻為主，擁有濃厚社區氛圍。有別於短視頻，PUGC視頻創作門檻高，視頻內容更充實，嗶哩嗶哩是PUGC視頻行業的領跑者。同時，公司擁有社區產品特有的高創作滲透率和高互動率，獨特的彈幕文化和良好的社區氛圍激發用戶積極創作和互動，嗶哩嗶哩每月有220萬創作者上傳770萬隻視頻，產生66億次互動。

2020年集團收入達到120億元，按年增長77%，較2019年加速增長。嗶哩嗶哩商業化主要分為兩大類，1）基於垂直人群的商業化，包括遊戲、增值服務（直播、付費會員）、電商等，2020 年營收佔比分別為40%、32%、13%。2）基於泛化人群的商業化，即廣告，營收佔比15%。

該行認為，嗶哩嗶哩獨佔PUGC黃金賽道和Z世代+黃金人群，收入高速增長，單用戶價值高。基於快速成長的營收能力採取P/S 估值法，基於用戶價值使用單用戶估值法。綜合兩種方式取平均值給予B 站目標市值3,425 億元（約4,126 億港元），對應目標價1075元。首次覆蓋予嗶哩嗶哩「強烈推薦」評級。

【大行報告】方正證券指海底撈　股權獎勵有助經營團隊更加穩定　首予其「推薦」評級 【下一頁

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撰文 : 周兆邦

嗶哩嗶哩—SW（09626） 港股

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