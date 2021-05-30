【美股焦點】巴郡、軟銀有份投資　移動支付龍頭Paytm計劃上市　或成印度史上最大規模IPO

據彭博報道，印度在線支付提供商Paytm計劃今年稍後進行IPO，籌資約2180億盧比（30億美元）。如果順利進行，將打破印度IPO規模的紀錄。前紀錄為由印度煤炭於2010年創下的1500億盧比的IPO規模紀錄。

報道稱，Paytm計劃在今年11月前後上市，目標估值250至300億美元。Paytm母公司One97董事會將在近期正式召開會議批准IPO計劃。公開資料顯示，包括巴郡（美：BRK）、軟銀等國際巨頭均是Paytm的投資者。

作為在印度市場領先的在線支付巨頭，Paytm業務已從數字支付擴展到銀行、信用卡、金融服務、財富管理和數字錢包，市場份額在印度在線交易市場排名第一。據公司官方文檔，Paytm目前擁有約2000萬商業合作伙伴，公司用户月交易量達到14億單。

【美股分析】景順：科技股短期波動或現買入機會 現是科技股投資者的「理想時刻」 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機