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【美股焦點】巴郡、軟銀有份投資　移動支付龍頭Paytm計劃上市　或成印度史上最大規模IPO

股樓投資 15:30 2021/05/30

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據彭博報道，印度在線支付提供商Paytm計劃今年稍後進行IPO，籌資約2180億盧比（30億美元）。如果順利進行，將打破印度IPO規模的紀錄。前紀錄為由印度煤炭於2010年創下的1500億盧比的IPO規模紀錄。

報道稱，Paytm計劃在今年11月前後上市，目標估值250至300億美元。Paytm母公司One97董事會將在近期正式召開會議批准IPO計劃。公開資料顯示，包括巴郡（美：BRK）、軟銀等國際巨頭均是Paytm的投資者。

作為在印度市場領先的在線支付巨頭，Paytm業務已從數字支付擴展到銀行、信用卡、金融服務、財富管理和數字錢包，市場份額在印度在線交易市場排名第一。據公司官方文檔，Paytm目前擁有約2000萬商業合作伙伴，公司用户月交易量達到14億單。

【美股分析】景順：科技股短期波動或現買入機會　現是科技股投資者的「理想時刻」 【下一頁

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撰文 : 周兆邦

巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 美股

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