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【美股焦點】大行指維珍銀河完成首次試飛後　料公司步伐將加快　首予「買入」評級

股樓投資 15:07 2021/05/30

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大行Canaccord首予維珍銀河(美：SPCE)「買入」評級，目標價35美元。該行指在公司多次推遲試飛日期後，其載人飛船VSS Unity太空飛機於近日終於成功完成首次飛行並升空至超44,000英尺。該行表示，隨着VSS Unity成功完成首次飛行，相信該公司的活動節奏將開始加快，該公司將於今年晚些時候恢復太空旅行機票的銷售，並可能在2021年底結束飛行測試計劃，以便於2022年第一季度開始商業運營並實現盈利。

據資料顯示，維珍銀河目前擁有兩架完整的航天飛機以搭載太空遊客，並且正在開發第三架。迄今為止已有約600人預訂了該公司的太空旅行機票，票價約為25萬美元。

該行預計，到2030年，太空旅遊市場年銷售額將達到80億美元。即使美國太空探索技術公司(SpaceX)和藍色起源公司也在大力拓展載人宇航業務，維珍銀河仍擁有巨大的潛在市場，預計到2030年其太空旅行機票價格將達到50萬美元，年銷售額將達到17億美元，未計利息、税項、折舊及攤銷前的利潤(EBITDA)將達5億美元。

大行對維珍銀河評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

維珍銀河（美：SPCE） 美股

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