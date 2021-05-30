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約翰遜與西蒙茲秘密結婚 首相府發布甜蜜婚禮照（第二版）

環球社會熱點 20:11 2021/05/30

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英國首相府證實，首相約翰遜與未婚妻西蒙茲結婚的消息，更發布約翰遜夫婦的甜蜜婚禮照。約翰遜與西蒙茲早前訂婚後，婚期因新冠疫情而遲遲未定。英國媒體較早時間報道，約翰遜上周六（29日）秘密迎娶西蒙茲，受邀出席婚禮者僅得約翰遜及西蒙茲的親友，連首相府幕僚都不知情。

（第二版更新首相府證實消息）

約翰遜：唔信新冠病毒由武漢實驗室洩漏 【下一頁】

英國首相府證實約翰遜（Boris Johnson）結婚的消息，更發布約翰遜與西蒙茲（Carrie Symonds）於婚禮現場的甜蜜照片。

照片顯示，長髮披肩的新娘西蒙茲頭戴花環，身穿白色長袖婚紗。新郎約翰遜則穿著黑色西裝外套及白色恤衫，配上藍色領帶及胸花。

另一張婚禮照中，約翰遜除下外套及捲起衣袖，輕擁愛妻西蒙茲。約翰遜眼帶笑意望著西蒙玆，而西蒙茲也報以深情回視，場面溫馨。

據報之後西蒙茲會跟隨夫姓，改名Carrie Johnson。

                       瀏覽約翰遜西蒙玆日常照片和婚禮照

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英媒《太陽報》（The Sun）報道，約翰遜在西敏主教座堂（Westminster Cathedral）迎娶西蒙茲。由於現時英國疫情限制，婚禮出席人數不得多於30人，受邀出席賓客包括雙方親友。

據悉，當日下午約1時30分，西敏主教座堂宣布關閉。約翰遜與西蒙茲約半小時後，乘坐豪華轎車到達現場，一眾賓客在禮成後隨即乘車離開。英國廣播公司（BBC）上周六夜晚，拍攝到數名負責演奏音樂人士離開首相府。

報道指，約翰遜身邊幕僚對約翰遜結婚一事並不知情。

北愛爾蘭首席部長范愛玲（Arlene Foster），恭賀約翰遜夫妻成婚。英國就業及退休金事務大臣高翠玲（Therese Coffey）於社交平台Twitter上，標註約翰遜及西蒙茲並表示祝賀。

約翰遜第3次做新郎 據報明年7月迎娶未婚妻西蒙茲 【下一頁】

現年55歲的約翰遜，已是第3次成為新郎，也是近250年來首名在任期間結婚的英國首相。現年33歲的西蒙茲，成為最年輕的英國首相夫人。早前曾有報道指，兩人派出婚禮邀請函，請親友預留時間在明年7月30日出席婚禮。

約翰遜前兩次婚姻

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責任編輯：李俊儀

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