  • 31°C
香港時間 : 2021530日 (日) 16:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

約翰遜據報已秘密結婚 首相府幕僚都唔知情

環球社會熱點 15:31 2021/05/30

分享：

英國首相約翰遜與未婚妻西蒙茲訂婚後，婚期因新冠疫情而遲遲未定。有英國媒體報道，約翰遜已於上周六（29日）秘密迎娶西蒙茲。受邀出席婚禮的包括約翰遜及西蒙茲親友，就連約翰遜的首相府幕僚都不知情。

約翰遜：唔信新冠病毒由武漢實驗室洩漏 【下一頁】

據英國傳媒《太陽報》（The Sun）報道，約翰遜（Boris Johnson）在西敏主教座堂（Westminster Cathedral）迎娶西蒙茲（Carrie Symonds）。由於現時英國疫情限制，婚禮出席人數不得多於30人，受邀出席賓客包括雙方親友。據悉，當日下午約1時30分，西敏主教座堂宣布關閉。約翰遜與西蒙茲約半小時後，乘坐豪華轎車到達現場，一眾賓客在禮成後隨即乘車離開。英國廣播公司（BBC）上周六夜晚，拍攝到數名負責演奏音樂人士離開首相府。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

報道指，約翰遜身邊幕僚對約翰遜結婚一事並不知情，英國政府拒絕評論事件。北愛爾蘭首席部長范愛玲（Arlene Foster），恭賀約翰遜夫妻成婚。英國就業及退休金事務大臣高翠玲（Therese Coffey）於社交平台Twitter上，標註約翰遜及西蒙茲並表示祝賀。

約翰遜第3次做新郎 據報明年7月迎娶未婚妻西蒙茲 【下一頁】

現年55歲的約翰遜，已是第3次成為新郎，也是近250年來首名在任期間結婚的英國首相。現年33歲的西蒙茲，成為最年輕的英國首相夫人。早前曾有報道指，兩人派出婚禮邀請函，請親友預留時間在明年7月30日出席婚禮。

約翰遜前兩次婚姻

    點擊圖片放大
    +3
    +2

責任編輯：李俊儀

相關文章

約翰遜：唔信新冠病毒由武漢實驗室洩漏
今日
約翰遜：唔信新冠病毒由武漢實驗室洩漏
英國疫情數萬死亡原可避免？ 約翰遜被批非首相合適人選
2021/05/27
英國疫情數萬死亡原可避免？ 約翰遜被批非首相合適人選
約翰遜被爆想直播注射病毒 曾睇衰新冠
2021/05/26
約翰遜被爆想直播注射病毒 曾睇衰新冠
約翰遜第3次做新郎 據報明年7月迎娶未婚妻西蒙茲
2021/05/24
約翰遜第3次做新郎 據報明年7月迎娶未婚妻西蒙茲
英護士辭職抗議NHS加薪少 曾照顧染疫約翰遜
2021/05/20
英護士辭職抗議NHS加薪少 曾照顧染疫約翰遜

你可能感興趣

約翰遜：唔信新冠病毒由武漢實驗室洩漏
今日 14:30
約翰遜：唔信新冠病毒由武漢實驗室洩漏
英國疫情數萬死亡原可避免？ 約翰遜被批非首相合適人選
11:38 2021/05/27
英國疫情數萬死亡原可避免？ 約翰遜被批非首相合適人選
約翰遜被爆想直播注射病毒 曾睇衰新冠
17:30 2021/05/26
約翰遜被爆想直播注射病毒 曾睇衰新冠
結婚 疫情 約翰遜 英國 英國廣播公司 Twitter 表演

上一篇文章

越南發現印度英國變種混合體 當局指傳染性更高（第二版）

下一篇文章

約翰遜：唔信新冠病毒由武漢實驗室洩漏

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
新型冠狀肺炎全球疫情（05月30日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月30日 時間16:00）
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」