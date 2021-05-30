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【美股焦點】獲Amazon投資　Tesla競爭對手Rivian衝擊上市　估值或高達700億美元

股樓投資 14:49 2021/05/30

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彭博引述知情人士透露，獲美國電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）投資的電動卡車生產商Rivian，尋求通過IPO，估值或達700億美元。

知情人士指，Rivian預計今年晚些時候將會IPO，潛在估值達700億美元，高於此前市場傳言的500億美元，反映市場願意押注電動車企業。Rivian有望挑戰今年最大規模IPO。知情人士亦表示，Rivian正在選擇IPO承銷商，預料高盛、摩根大通、摩根士丹利將與之合作。

Rivian創立於2009年，在美國主要生產電動卡車，是與特斯拉（美：TSLA）競爭對手之一，目前擁有超過3600名員工。

今年1月，Rivian宣布獲得亞馬遜、普信集團、富達投信26.5億美元投資，當時的估值為276億美元。

目前，Rivian已獲得亞馬遜10萬輛客製化貨車預訂單，R1T皮卡與R1S休旅車也獲得不少訂單。Rivian的目標是明年位於伊利諾州的工廠能生產數萬輛電動車。

周四Rivian曾表示，原本計劃6月開始交付的R1T 電動皮卡可能會推遲至7月交付。由於運輸集裝箱的延誤和全球芯片短缺，Rivian正在進行的最後調整，R1T仍可能是第一輛在街上行駛的電動皮卡車。

【美股分析】景順：科技股短期波動或現買入機會　現是科技股投資者的「理想時刻」 【下一頁

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撰文 : 周兆邦

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 港股

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