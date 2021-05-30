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約翰遜：唔信新冠病毒由武漢實驗室洩漏

環球社會熱點 14:30 2021/05/30

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美國總統拜登要求情報機構調查新冠肺炎疫情源頭，拜登更敦促中國合作參與調查。英國首相約翰遜接受加媒訪問時表示，他不相信新冠肺炎病毒是由武漢實驗室洩漏，但約翰遜同時表示對新冠病毒源頭的各種可能性持開放態度。

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約翰遜（Boris Johnson）接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時表示，他對新冠病毒源頭一直持開放態度，但按照他目前所看到的資料顯示，無證據表明病毒源頭的最大可能性是由武漢實驗室洩漏。

約翰遜表示根據他看到的證據，新冠病毒源頭最有可能仍是一種人畜共患疾病，因野生動物傳染人類而發生。約翰遜又稱，雖然英國流行病學家和世界衛生組織（WHO）都認同病毒源頭是屠宰野生動物這個説法，但他不會排除任何可能性。

越南發現印度英國變種混合體 當局指傳染性更高 【下一頁】

拜登（Joe Biden）上周三（26日）發表聲明指，他本月初收到一份報告，其中有對於新冠疫情源頭的最新分析内容。拜登指他已要求情報機構人員加倍努力，就新冠病毒最初如何在人類中傳播作出明確結論。

拜登表示美國情報機構目前主要提出兩個假設，包括病毒源自動物或實驗室，但仍無足夠信息來評估哪個假設的可能性較大。他更透露18個情報機構當中，有2個較傾向病毒源自動物，有1個較傾向源自實驗室。

英媒《每日電訊報》引述英國政府消息人士指，英國情報機構正協助美國調查新冠病毒源頭。據悉，英國情報機構提供有關武漢的情報，並協助美方證實和分析他們擁有的情報。

責任編輯：鄭錦玲

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