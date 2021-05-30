【大行報告】方正證券指海底撈　股權獎勵有助經營團隊更加穩定　首予其「推薦」評級

方正證券發表研究報告，維持海底撈(06862)「推薦」評級，預計2021至2023年收入為545.2、755.1、909.1億元，按年增90.5%、38.5%、20.4%;淨利潤分別為42.3、68.3、82.9億元，按年增1267.5%、61.4%、21.4%。

該行指，集團的股權獎勵計劃落地，覆蓋人員範圍較廣。公司向承受人授出合計1.59億股份，其中：

1)1.43億股份授予公司超1500名員工及多名顧問，包括部分家族長及店經理、部分關鍵業務及技術骨幹等

2)0.159億股份授予公司及附屬公司17名董事及最高行政人員。本次發行及配發1.59億股後，公眾股東股權佔已發行股本比重將由17.3%提升至19.4%。

方正證券稱，加速拓展店舖考驗集團運營能力，激勵計劃有助留住人才。2020年疫情下公司逆勢新開544家門店，全年全球門店數量達1298家(國內門店達1205家)，加速拓店既能擴大公司在行業內的優勢。而餐飲作為勞動密集型行業，精細化運營能力主要依靠人才和數字化來完成，而本次股權獎勵對象均為集團管理及運營團隊的核心人員，為曾帶領公司實現多個里程碑的關鍵人物，符合公司利益及經營理念。

報告提到， 2021年餐飲機遇與挑戰並存，看好火鍋龍頭實現強者恒強。盡管國內疫情已基本控制，但海外疫情帶來的衝擊仍不可輕視。除疫情外，部分上游大宗商品漲價帶來的成本上漲壓力亦不可忽視，2021年企業精細化運營、成本管控能力的重要性突顯。

該行認為，本次公司實施股權獎勵，有助於管理與經營團隊更加穩定，有望提升運營效率、提升員工積極性與客户滿意度。該行認為短期經營數據不改公司中長期優質服務及強供應鏈的核心競爭力，看好火鍋龍頭強者恒強。

大行對海底撈評級及目標價：

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