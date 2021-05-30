【大行報告】瑞信指阿里健康　直銷業務正經歷結構性變革　維持「跑贏大市」評級

瑞信發表研究報告指，阿里健康2021財年營收155.2億元，下半年收入為83.56億元，按年增長52.5%，惟相較上半年收入按年增長74%，收入不及預期，純利超預期主要是由於公司錄得4.06億元的其他收入所致。期內，毛利率23.3%，按年保持持平。由於倉儲、物流和客戶服務的運營效率的提高，令公司成本比率下降了1.2個百分點。不過，由於更好的成本控制和規模效果，管理成本比率也有所提高。

該行指公司直銷業務正在經歷結構性變革，未來將專注於藥品銷售，尤其是處方藥銷售。該行預計公司平台業務的非藥品銷售商品成交金額(GMV)將會進一步增加。阿里健康正在往擴大用戶規模、提升服務普及率的方向努力，該行相信在這方面發展較為困難，但方向正確。該行將公司今、明兩年每股盈利分別下調36%及66%，將阿里健康目標價由30元下調10%至27元，仍維持「跑贏大市」評級。該行相信從投資角度看，已經不能用「藥房」邏輯來評估該「互聯網健康產業龍頭」。

大行對阿里健康評級及目標價：

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