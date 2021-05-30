【動物權益】南非將禁止「圈養獅子」 動物權利須與時並進

提起獅子，一般人都會聯想到其「萬獸之王」的稱號，或是迪士尼在1994年推出的經典卡通電影《獅子王》，電影在2019推出「真人特效版」亦大受好評。不過現實中生活在南非草原的「辛巴」和「娜娜」就沒有如電影中幸福。當地多年來一直存在圈養繁殖獅子牟利的產業。這條每年創造數以百萬計美元的財路，卻是用獅群受盡殘酷對待的血骨建築而成。

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南非據統計有約3000隻野生獅子，卻有逾萬隻「養殖獅」。這些養殖獅的出現美其名是為了科研和保育，並以合法的養殖獅子對應國際市場對獅子的需要，從而保護野生獅群不受盜獵威脅。不過當地許多不肖商人卻以繁殖家畜（非常不人道）的方式去養殖獅子，南非政府的《動物管理暨保育專家報告》中就指出，這些獅子「大多畜養在密集、髒亂、甚至是近親交配的惡劣環境」。幼獅出生不久就會被集中圈養，再安排在遊樂園和動物園作為供遊客拍照、撫摸、跳舞等觀光體驗的活道具。到獅子成長後，或會回歸繁殖場囚禁成為生育機器，或是被抓去作「困獵」（Canned Hunts）的獵物，死後則被削骨剝皮，成為非法藥材（獸骨）和皮革轉售圖利。終其一生都被人類殘酷對待、利用殆盡、至死方休。

雖然南非政府在今年5月2日公布了官方報告，確定將全面禁止「獅子養殖業」相關的產業，但這遲來的正義，卻未必能真正拯救獅群。有專家就指出，產業背後的豐厚利潤不會因此而消失，除非當局加強巡查打擊，否則養殖場地下化的情況必定會加劇，缺乏政府監管下獅群的遭遇只會更惡劣，更甚者會加劇了盜獵野生獅子的情況。另外，目前尚被圈養的獅子由於生長環境太人工化，所以不能放歸大自然，當局表示大概只能以安樂死處置餘下的養殖獅。明明是人類貪婪冷血所犯下的惡行，卻要獅子之死來承擔，生命何價亦何辜?

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也許我們無法拯救遠在南非的獅子，但本港的動物權益同樣值得我們去爭取完善。5月尾就有一宗疑似虐畜致死個案，有心人拍下一隻哈士奇懷疑被主人長期困鎖在住家露台的相片，只見相中狗的身邊堆積著排泄物，奄奄一息趴著，最後不堪酷暑而亡。發現者雖有合理懷疑，卻未能報案替狗狗申冤，令人憤慨。事實上民間愈來愈多聲音要求香港設立《動物保護法》，在固有的法例基礎上廣泛諮詢、具體討論、謹慎修訂、補充並擴大相關保障與罰則，冀能盡快在香港建立一個對動物更友善和人道的社會，更要令虐待動物的人付出應得的代價。

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