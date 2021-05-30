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【經濟隱憂】內地劇《贅婿》爆紅 意外反映社會人口結構隱憂  

股樓投資 05:43 2021/05/30

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上半年中國古裝劇《贅婿》熱播，網絡播放量達數十億次，受觀眾喜愛之餘更引起城中熱話。故事改編自同名小說，講述男主角意外穿越至古代世界並成為入贅女婿，憑籍現代的商業智慧成功收穫財富與愛情的輕鬆喜劇。而在現實中隨着劇集爆紅，亦令內地出現了一波婚姻介紹所生意水漲船高的現象，成為網民熱話。

【宏觀中國】養老基金入不敷支 中國生育率快跌破警戒綫【下一頁

「上門女婿」大概自秦朝時代已見載於史料，只是這種婚姻關係在古代常見於女尊男卑的家庭背景和經濟基礎上，比起「賣女求榮」更有違父權封建社會的價值，時至今日仍然特別容易惹人非議。不過話說回來，隨着社會改革開放，許多封建價值已褪色不少。而且古代社會招贅婿，主要目的是增加勞動人口和鞏固宗親財產權利等，但在現今社會，那些只有獨生愛女的家庭往往是出於保護女兒的心、期望有人照顧，或是希望娘家能擁有更大的話語權而招贅婿。

【宏觀中國】解讀「雙循環」經濟 最大挑戰是來自人口老化【下一頁

有報道就歸納出內地掀起招贅婿的風潮原因，首先是背景方面，內地現時全國人口男女比例嚴重失衡。其二，近十數年接受高等教育的女性人口持續高於男性，而有能力又願意栽培女兒讀大學的家庭，較多擁有上佳的經濟條件且戶籍在大城市，且動輒有複數以上物業的比比皆是，他們亦願意為女兒婚嫁作出更多支援。相反受過高等教育的男性中，有較大比例出身貧困家庭，戶籍在二綫以下的城市或農村。因此在人口數量、家庭經濟和戶籍條件等因素下，令愈來愈多適婚男女及雙方家庭願意選擇「入贅」這項婚姻模式。

「少子化」的原因有很多，且根據不同國家地區的歷史、經濟和居住環境等不同會有差異。但無可否認的是，單單是生育孩子的成本一項，巨大的經濟壓力絕對是令大多數夫婦延後甚至拒絕生育的主因之一。當然若然社會能對「入贅女婿」抱持更開放包容的態度，對鼓勵市民結婚生育是有正面作用，而政府肯定可以擔當更積極主動的角色。

社會學之父葛岳傑（Auguste Comte）認為，人口就是國運（Demography is destiny），一個國家的人口對該國的未來，有決定性的因素。因此，少子化絕對是中國未來的重大挑戰。

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撰文 : 龍瑞成

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