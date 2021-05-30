【運河危機】又有貨船於蘇伊士運河出事

蘇伊士運河（Suez Canal，又譯蘇彝士運河）又出意外，蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority (SCA)）表示，早前有一艘貨船於蘇伊士運河上突然失靈，引擎出現故障，一度阻塞河道，數小時後由拖船救走。

【巨輪擱淺】長賜號船東被索逾9億美元 船東質疑蘇彝士運河管理局犯錯【下一頁】

今次出事的為馬士基貨船祖母綠號（Emerald），全長353米，最大負載1.3萬個20呎標準貨櫃（TEU），於運河向南行駛，行至伊斯梅利亞（Ismailia）附近時，引擎突然失靈，其後由拖船救離主要河道，於等候區再作檢查。事故發生後，有數艘其他船隻因而改變航道，通過第二航道，避開出事範圍。航運公司Leth Agencies亦在官方Twitter中，報告出事情況。

埃及要求先賠錢再交還長賜號 扣船索償71億【下一頁】

早前長榮的長賜號（Ever Given），比祖母綠號更大，為長榮黃金級貨櫃船，全長400米，載重載重2萬個TEU，曾在蘇伊士運河上擱淺，阻塞河道數日，做成多艘船隻被逼繞道南非好望角，增加航運成本及時間。埃及政府經過調查後表示，該次意外責任全在船長，因他無視天氣問題，堅持通過運河，最終導致意外，因此向船東索償5.5億美元。

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