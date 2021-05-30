【社會熱話】南韓醫美產業疫市增長  幼稚園學童未學寫字先學化妝

「韓亞金融經濟研究中心」早前跟據當地信用卡用戶的消費數據進行統計分析，發現在全球多國因疫情封關的情況下，2020年首十個月南韓的美容及皮膚科診所生意額仍有逾10%增長，成為疫市下的奇葩。可見南韓人對外貌的重視程度。

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疫市下整容的人數不跌反升，主要原因之一與民眾須戴口罩抗疫有關。當地有不少人都趁須在公眾場合配戴口罩之便，去進行各色各樣的整容醫美療程，例如減淡法令紋、緊膚、隆鼻或藥物注射等。反正療程過後都要長期以口罩示人，如此正可避免因術後恢復需時而影響工作和生活。

研究機構「Gallup」的調查就表示南韓是世上整形手術率最高的國家，19至29歲受訪女性中有約1/3人曾動刀。「國際美容整形外科學會」則顯示南韓擁有的整形外科醫生數目，按人口比例計算是世界前列的。南韓社會對外貌的重視無庸置疑，然而這樣的全國性風氣卻已漸漸變成為一種扭曲的審美觀。

在南韓職場上，員工普遍除了工作能力外，外貌亦是影響職場發展的決定性因素。有調查就指南韓約有六成人力資源主管坦承員工的外貌會影響他們受聘及升職的機會，亦有約七成人表示自己有持續花錢「管理」外貌。整型美容當然不限於女性，但世界經濟論壇（WEF）在去年發表的「2020年全球性別差距報告」表示南韓的在職男女平均薪資差距比例為約34%，這就反映南韓女性比起男性，在面對工薪的不平等和高競爭的職場環境下，對於追求外在美的壓力只會更大。

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這情況審美價值更有蔓延向小孩的趨勢，南韓現在有專門為幼童提供的一站式美容按摩服務，兒童專屬的化妝品乃至美容課程更是大行其道。也許孩童未學會寫字算術，就先懂得分辨眉筆與眼綫筆的不同。從小就要適應社會從上而下的審美要求，為了及早提高競爭力而沉迷在整型醫美上當作投資未來，只怕會令孩子的價值觀愈加扭曲，以為外貌更勝內涵，本末倒置。

香港社會慶幸目前尚未出現如南韓民眾般對女性外貌癡迷的程度，但未成年學生化妝打扮的情況早已見怪不怪。其實愛美之心古往今來人皆有之，渴望變美、受人愛戴是人之常情。只是若然全民都對美偏執至走火入魔，受害的恐怕會是無辜的下一代。

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