【虛擬貨幣】以太幣將達新里程碑 降99%能量消耗

早前虛擬貨幣發展氣勢如虹，比特幣、以太幣不斷創新高，更重要的是，它們的認受性愈來愈高，不少企業如Tesla（TSLA）開始接受虛擬貨幣作支付用途。但月中形勢突然逆轉，Tesla突然不接受比特幣支付，因為掘礦消耗大量能源，甚至高於巴基斯坦的全國用電量，有害環境。伊朗政府亦以同樣理由，禁止虛擬貨幣掘礦4個月。

耗電過高需輪流停電 伊朗宣布暫停加密貨幣挖礦4個月【下一頁】

以太幣發明人Vitalik Buterin最近表示，希望以太幣於今年尾進入新里程，由以工作證明（Proof of Work）形式，認證以太幣交易（即所謂的掘礦，礦工以自己的電腦資源，認證以太幣交易，從而獲得新的以太幣作回報），轉型為權益證明（Proof of stake，可以理解為以太幣持有者，將以太幣抵押出來，用以認證交易，獲得新的以太幣作回報）。因為工作證明中，電腦能力愈強，就能分得更多新掘的貨幣，因此造成電腦軍備競賽，耗用大量能源。而權益證明中，抵押的貨幣愈多，就獲得愈多新幣，因此所用的能量源較少。

現時以太幣網絡運作，每小時需要4.5萬吉瓦的能源，轉營後，所需能源只為原有的0.01%，原本由超級電腦完成的工作，一部普通的個人電腦便能完成，有望推動綠色虛擬貨幣發展，令行業更為人所接受。

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