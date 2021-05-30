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【疫情副作用】全球數十萬人過勞死  在家工作或令工時無限延長

環球政經 04:54 2021/05/30

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世界衛生組織（WHO）與國際勞工組織（International Labour Organization）最近在《國際環境》期刊（Environment International）上發表了一項針對全球超時工作的研究報告，調查從2000年至2016年，全球 194 個國家的相關數據。研究雖然未有包括新冠疫情的衝擊，但從數據趨勢上顯示，在家/遙距工作的普及只會進一步模糊工作與生活的界綫，增加超時工作的危害。

研究指出，超時工作的情況在全球各地都有上升趨勢。單是2016 年就有約75 萬人因過勞而死於中風(約40萬人)和心臟疾病(約35萬人)，比 2000年增加約29%。這些死亡人口中逾七成是中年或以上男性(平均年齡約45-74歲)，多集中在東南亞和西太平洋地區(包括中國、日本和澳洲等地)。而他們的每周平均工時約55小時，直接增加中風和患上心臟疾病的風險。

【打工仔悲歌】時常深夜發文　台灣29歲FB小編疑過勞死【下一頁

香港為全球最繁忙的國際城市之一，在「工時最長地區」排名中經常名列前茅。根據政府統計處今年2月公布的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，香港人平均每周工時中位數為44小時，個別行業或職位更高達48小時以上。除了如服務及銷售業、工藝和機器操作相關等傳統長工時的工種外，亦有愈來愈多其他工種因科技進步和全球疫情開係，工作生態改變而令超時工作更普及。

本來科技進步是為了提高人類工作效率，但隨着通訊科技的爆炸性發展，相信不少打工仔都「受惠」於智能電話、電腦及互聯網的「便利」，需要在下班後繼續處理工作，甚至隨時候命。這種「有上班沒下班」的情況在新冠肺炎疫情下似乎變本加厲。香港政府和不少大企業都積極響應防疫社交限制，讓員工在家或遙距工作。這對部分人而言是喜訊，因為可以節省上班的通勤時間和交通費，或是減少與同事相處的摩擦。但凡事有利必有弊，有不少人反而大吐苦水，指出在家工作後家居用電量急升、與家人的爭執摩擦增加、失去了與同事相處的樂趣等等。而其中最核心的問題就是上班與下班之間的界綫愈益模糊，變相「合理地」被逼超時工作。

【職場熱話】在家工作網上授課必備？ 網民用1分鐘影片  騙過2小時Zoom會議【下一頁

尤其全球經濟在疫情下未見好轉，令不少打工仔為了生計而對超時工作忍氣吞聲。其實本港勞工界一直都有爭取就「標準工時」立法，以保障勞工權益。只是凡涉及勞資雙方的利益問題，往往只有尖銳對立，鮮見攜手雙贏。就如上星期在一個本地電視論壇上，就有資方代表就劃一勞工假期修例發表「僱員放假可能比上班更辛苦」的論調，這番話誠然見仁見智。但見微知著，疫情下在家超時工作的「新常態」似乎已成為另一個勞資雙方都須認真檢討的課題。

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撰文 : 龍瑞成

新冠肺炎疫情 疫情 過勞 在家工作 肺炎

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