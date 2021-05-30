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【虛擬貨幣】資金流入 價值漸現 Bitcoin或已見底

環球政經 04:41 2021/05/30

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Bitcoin於5月18日見過30000美元低位後，已反彈約4000美元或13％，不少人均躍躍欲試，希望捕捉回升入市機會。摩根大通發表研究報告指，全球各個公開上市的Bitcoin基金，包括ETF、信託等，其資金流入的4星期平均，開始轉跌為升。

流入Bitcoin基金的資金，於今年年頭見頂，見每星期6億美元，之後便一直下跌，5月中更見負數，則資金流出Bitcoin基金。現時數字止跌回升，即資金流出量減入，利好Bitcoin。正如億萬富豪、傳奇投資者Carl Icahn表示，將會投資約15億美元落虛擬貨幣市場，Bitcoin最近跌市反而吸引到投資者趁低入市。

另一方法，以價值面角度，Bitcoin價格對其內涵價值的比例亦反彈。Bitcoin一直被人批評只是一堆代碼，沒有實際價值，但學者Adam Hayes在其論文《Bitcoin price and its marginal cost of production: support for a fundamental value》中指出，可以以邊際生產成本，計算出Bitcoin的內涵價值。

現時其數值已跌至年初水平並反彈，可見低位有承接，投資者在低位看到其價值，因而入市。不過Bitcoin現時仍在200天綫下，建議可待企穩200天綫樓上才入市。

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撰文 : 龍瑞成

經濟 基金 ETF 虛擬貨幣 財務自由 見底

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