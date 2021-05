【虛擬貨幣】資金流入 價值漸現 Bitcoin或已見底

Bitcoin於5月18日見過30000美元低位後,已反彈約4000美元或13%,不少人均躍躍欲試,希望捕捉回升入市機會。摩根大通發表研究報告指,全球各個公開上市的Bitcoin基金,包括ETF、信託等,其資金流入的4星期平均,開始轉跌為升。

流入Bitcoin基金的資金,於今年年頭見頂,見每星期6億美元,之後便一直下跌,5月中更見負數,則資金流出Bitcoin基金。現時數字止跌回升,即資金流出量減入,利好Bitcoin。正如億萬富豪、傳奇投資者Carl Icahn表示,將會投資約15億美元落虛擬貨幣市場,Bitcoin最近跌市反而吸引到投資者趁低入市。

另一方法,以價值面角度,Bitcoin價格對其內涵價值的比例亦反彈。Bitcoin一直被人批評只是一堆代碼,沒有實際價值,但學者Adam Hayes在其論文《Bitcoin price and its marginal cost of production: support for a fundamental value》中指出,可以以邊際生產成本,計算出Bitcoin的內涵價值。

現時其數值已跌至年初水平並反彈,可見低位有承接,投資者在低位看到其價值,因而入市。不過Bitcoin現時仍在200天綫下,建議可待企穩200天綫樓上才入市。

