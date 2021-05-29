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【上車盤】天后舊樓頂層連天台462萬元易手　上手業主3年賺37萬

股樓投資 19:17 2021/05/29

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港島樓價貴，但只要不嫌舊，不嫌住得細，其實也有500萬元以下的選擇。利嘉閣梁啟豪說，天后山河大廈頂層連天台，實用面積240平方呎，開放式間隔，享開揚景觀，近日以462萬元易手，實用呎價約19,250元。據悉，原業主在2018年2月，以約425萬元買入上述單位，持貨滿3年，現轉手帳面獲利約37萬元，物業期內升值8.7%。

資料顯示，山河大廈位於天后水星街17至19號，於1984年4月入伙，是單幢樓設計，提供44個單位，實用面積由233平方呎起，至最大310平方呎。山河大廈最大賣點是交通便利，鄰近港鐵天后站。

梁啟豪續說，買家鍾情天后地段，睇樓後十分滿意上述特色單位，而上述成交為屋苑本月至今首宗二手成交，現時屋苑有2個單位放盤，叫價由520萬元起。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 山河大廈 天后 上車盤

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