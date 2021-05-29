【屯馬綫通車】新站乘車優惠每程扣減1元 屯馬綫6月12及13日舉行車站開放日

屯馬綫全綫即將在6月27日投入服務，港鐵公司（00066）將於6月12日（星期六）及13日（星期日），分別在土瓜灣站及宋皇臺站舉辦開放日，讓公眾可以率先參觀新車站及熟習車站設施。今次活動將透過兩個途徑派發免費入場券。

有意參加開放日的市民，可由6月2日起透過 MTR Mobile、或6月3日起利用手機應用程式 GULU 預先報名。每張門券容許最多四人同時入場，先到先得，額滿即止。

詳情：http://www.mtr.com.hk/ch/customer/main/tml_open_days.html



港鐵商務總監楊美珍指，屯馬綫開通後將會推出車費優惠，車費將按現時重鐵網絡釐定。為慶祝屯馬線通車，乘客於顯徑站、啟德站、宋皇臺站和土瓜灣站，乘搭港鐵車程來往其他港鐵本地及過境車站將可享有優惠，使用成人八達通每程可享有1元車費扣減；其他八達通的乘客（包括小童、長者、殘疾人士及學生）則享有五角車費扣減。

屯馬綫於下月27日通車 網民：駁通咗後，可行少程美孚轉車步程【見下一頁】

此外，為配合屯馬線一期通車而特設的專營巴士和綠色專線小巴「特別轉乘優惠」亦將延長。這些優惠均會有效至2022年1月1日。

屯馬綫全長56公里，共有27個車站，屬香港最長的鐵路綫，貫通新界東、九龍以至新界西北。屆時將會開通宋皇臺及土瓜灣站，以及現時的何文田和紅磡站的新月台亦會一併啟用，而屯馬綫繁忙時段列車為3分鐘一班。兩個新站加入後，有關車費按目前重鐵網絡車費結構而定，如土瓜灣去尖東需5.6元；土瓜灣前往中環則需12.5元。

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編輯：黃銳