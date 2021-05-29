【美股分析】女股神Cathie Wood失威　旗下ETF基金遭淨贖回24.6億美元

方舟投資（Ark Invest）創辦人Cathie Wood，憑炒科技股聞名，更被譽為「女股神」，但隨着科技股疲弱，旗下ETF基金表現不似預期，最近一個月更遭贖回24.6億美元。

據ETFdb.com統計數據顯示，以資產管理規模（AUM）計算，在4月26日至5月26日期間，ARK Invest在眾多ETF基金公司中排第13位，涉及資金規模約412.54億美元。值得留意的是，最近一個月，Ark Invest旗下ETF基金遭淨贖回24.6億美元，是前15大ETF基金公司中最差，兼是唯一一間月度淨資金流為負值的公司。細看之下，Ark Invest旗下8隻ETF基金全錄淨流出。

【美股分析】景順：科技股短期波動或現買入機會 現是科技股投資者的「理想時刻」【下一頁】

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