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【買樓理財】不嫌棄荃景圍舊樓　3年前花433萬上車　現賺100萬離場

股樓投資 17:49 2021/05/29

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不少人認為，年輕人不要將要求定得太高，最緊要先上車，其後靠「樓換樓」累積財富，換購Dream House。近期市場屢得一宗類似的成交，有買家3年前到荃景圍一帶置業，短短3年賺約100萬元離場。

利嘉閣陳敏生說，荃灣荃德花園D座中層C室，實用面積340平方呎，兩房間隔，望樓景，原叫價548萬元，放盤約3日，終以533萬元易手，實用呎價約15,676元。

據悉，原業主於2018年1月，以約433萬元購入上述單位，持貨約3年，現帳面獲利約100萬元，期業期內升值近23%。陳敏生續說，荃德花園本月至今錄得約2宗二手成交，屋苑目前有約18個二手盤源提供，入場費由465萬元起。

柏傲莊III價單面世　入場價674.8萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 荃德花園 利嘉閣

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