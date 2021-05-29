【YOLO強勢回歸？】AMC、GME、KOSS...... WSM熱門股本周集體暴漲

美國散戶愛股捲土重來！一月GME史詩級軋空令人記憶猶新，當時WallStreetBets（WSM）討論區的散戶集體買入沽空比例過高的股份，軋空逼死大戶。到了5月最後一周，這些「抱團股」強勢回歸，這次成為美國散戶新寵的，是美國戲院線公司AMC，單周最高曾升近196%，可惜周五收市倒跌，但單周仍有116%的漲幅，收報26.12美元。

AMC股價在周四一度狂飆50%，成交金額達到驚人的37.9億美元，亦是當日美股最大成交的股份，更升破1月27日的高位20.36美元。此外，該公司的交易的期權合約超過200萬份，與2月25日並列歷史最高。根據金融機構S3 Partners的數據，沽空AMC的投資者本周損失約13億美元。

除了AMC外，其他WSM概念股本周亦走勢凌厲，包括「前度」GME。GME今周升逾25.57%，報222美元，而耳機生產商高斯電子KOSS本周升34.52%，報23.07美元、黑苺BB本周升18.09%，報10.07美元。

一眾WSM概念股中，最值得留意的是今年3月10日上市的遊戲製造商ROBLOX（RBLX）該股自5月11日公布業績以來，表現一直遠遠跑贏大市，今年上市以來已升逾108%，報93.77美元。ROBLOX公司自2004年創辧以來，只發售了一款同名沙盒遊戲，現在卻市值534.33億美元（4147.26億港元），市值約等同於14分之一個騰訊（00700）。ROBLOX也備受專業投資者青睞，據資料顯示，淡馬錫、老虎環球、摩根士丹利等均有建倉Roblox、而「女股神」Cathie Wood的ARKW基金亦持有持有87.3萬股RBLX，持倉市值約7789萬美元。

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編輯：黃銳