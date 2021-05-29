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【打針送樓】新世界黃浩賢：或涉稅務法律問題　要咨詢法律部意見及研究

股樓投資 17:15 2021/05/29

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為令更多市民接種疫苗，信和（00083）旗下黃廷方慈善基金及華人置業（00127）日前宣布捐出觀塘凱滙，一伙市值1,080萬元的449平方呎單位，並以抽獎形式送予已接種疫苗的本港居民。消息公布後，即成熱話，更有人料其他發展商或會跟隨。新世界發展（00017）營業及市務部總監黃浩賢說，現時市場消息有限，送樓或存在印花稅等法律問題，要咨詢法律部意見及研究，現時正收集資料，稍後留待公司公關部跟進及回應。

新世界現正推售大圍站上蓋柏傲莊III，並於本周六（5月29日）正式開放示範單位予公眾參觀，黃浩賢說，截至周六下午3時，項目已錄逾2,000票，料今日或突破3,000票。

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柏傲莊III價單面世　入場價674.8萬起【下一頁

【多圖】柏傲莊III示範單位直擊　木系文藝風設計【下一頁

他續說，視乎市場反應，可能於6月盡推所有單位，而1,200呎以上單位有意以招標形式發售。被問到客源分布，黃浩賢說，客源以用家主導，早上錄多組家庭客參觀，而新舊客人各佔一半，更有舊客打算再度購入多伙。

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撰文 : 黃卓賢

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