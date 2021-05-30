越南發現印度英國變種混合體 當局指傳染性更高（第二版）

新冠病毒不斷在人類社會傳播，過程中持續變種，越南最新發現一種新的變種新冠病毒，同時帶有印度變種及英國變種特徵，可謂是兩款變種的合體。越南政府指，這款新變種可經空氣快速傳播，傳染性較之前所知的變種更強。越南胡志明市宣布，周一（31日）起將收緊一系列社交限制措施。

（第二版更新確診數目及抗疫措施）

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越南衛生部長阮清龍宣布，對新近確診者進行基因排序之後，發現一款混合印度及英國變種的全新變種。他進一步解釋，這是一款變異印度變種，變得帶有英國變種的特徵。

研究之下發現，新變種的傳染性較早前已知的變種更高，自我複製較快，因而短時間內便在多處發現多宗新個案。

越南胡志明市（Ho Chi Minh City）宣布，周一起將實行為期15天的社交距離限制措施。全市範圍內禁止舉行10人以上的社交聚會，當局更表示正考慮收緊至5人。民眾在公眾地方須保持兩米距離，除購買藥物、食物及緊急情況外，不許外出。當局表示，現在除收緊社交限制措施外，別無他選，未來情況或可能更糟糕。

越南上周六（29日）新增277宗感染個案，過去防疫相對來說較為成功，但近期明顯惡化。4月底以來共有近3600宗個案，遍布全國63省或直轄市中的31個，而全國自去年疫情爆發以來的總個案數僅6000多宗。越南當局表示，工業區人口較為集中，感染情況較其他地區普遍。

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責任編輯：林建忠