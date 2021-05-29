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【BNO移民】英業主懲租霸　私自闖屋換鎖　結果反成被告兼要賠錢

股樓投資 14:33 2021/05/29

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最近一年，不少港人都到英國買樓投資，但要小心租霸。假如不幸遇上租霸，緊記要用法律途徑解決，否則惹上官非。據外媒報道，英國有業主因租客拖欠租金，一怒之下，私自闖入單位，並將租客物品丟到街上，其後更換了單位門鎖，業主本以為事實得已解決，但租客不滿，並告上法院，最終業主遭批罰款。

報導指，租客長期欠租，雖然業主有權驅逐租客，但須遵照法律程序，並要取得法庭發出的佔有授權令（Warrant of Possession），才可合法驅逐租客。由於上述業主並無依法行事，故遭控非法剝奪佔有權（unlawful deprivation of occupation），除了要繳交416英鎊的罪款，更要向租客賠償650英鎊，及為租客支付1,183英鎊的訟費。

【BNO 移民】有意移居英國曼城？　曼切斯特當地日常生活使費預算一覽【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

移民 財務自由 BNO 英國

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