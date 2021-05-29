【BNO移民】英業主懲租霸　私自闖屋換鎖　結果反成被告兼要賠錢

最近一年，不少港人都到英國買樓投資，但要小心租霸。假如不幸遇上租霸，緊記要用法律途徑解決，否則惹上官非。據外媒報道，英國有業主因租客拖欠租金，一怒之下，私自闖入單位，並將租客物品丟到街上，其後更換了單位門鎖，業主本以為事實得已解決，但租客不滿，並告上法院，最終業主遭批罰款。

報導指，租客長期欠租，雖然業主有權驅逐租客，但須遵照法律程序，並要取得法庭發出的佔有授權令（Warrant of Possession），才可合法驅逐租客。由於上述業主並無依法行事，故遭控非法剝奪佔有權（unlawful deprivation of occupation），除了要繳交416英鎊的罪款，更要向租客賠償650英鎊，及為租客支付1,183英鎊的訟費。

【BNO 移民】有意移居英國曼城？ 曼切斯特當地日常生活使費預算一覽【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機