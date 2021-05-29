【美股戰報】僅比歷史高位低 0.8% 標普500本周上漲1.16%

週五 (28 日) ，市場無視美國通脹數據較預期高，經濟復甦樂觀情緒增強，帶動美股三大指本周上漲。道瓊斯工業平均指數上漲 64.81 點至 34,529.45、標普 500 收市上漲 0.08% 至 4,204.11、僅比歷史高點低 0.8%，納斯達克綜合指數小幅上漲 0.09% 至 13,748.74 點。

道指和標普 500 指數本周分別上漲 0.9% 和 1.16%，納斯達克指數上漲 2.1%。綜合5月，道指5月升1.96%，標普 500 指數升0.55%，而納斯達克指數則跌1.53%，反映科技股走弱，資金重新流入傳統及價值股上。

▲ 各大板塊本周表現

本周四（27日），美國總統拜登公布 2022 財年預算案，規模達 6 萬億美元，創下二戰後來新高紀錄，提高了對基礎設施、教育和應對氣候變化方面的支出。消息一出，帶動基建相關股上升，基建相關ETF，iShares U.S. Infrastructure ETF（IFRA）本周升0.39%、今年來已升逾21.02%。Global X美國基礎建設發展ETF（PAVE）本周升1.61%，今年來已升逾24.89%。而美國前財長桑默斯 (Lawrence Summers)則表示，拜登提出的 6萬億美元預算案，是依據過時的經濟預測制定，或導致美國經濟過熱。

下週一 (5月31 日) 為陣亡將士紀念日，美股休市一天。

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