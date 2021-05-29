【美股分析】景順：科技股短期波動或現買入機會　現是科技股投資者的「理想時刻」

早前股市暢旺，不管在香港，抑或美國股市，只要隨便投資一隻龍頭科技股都賺到笑。不過，其後科技股調整，令不少人損失慘重。對散戶來說，現時有一個問題，到底應否趁低吸納科技股？景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，雖然仍有短期不利因素，但現時是全球科技股投資者的理想時刻，而科技股估值下降，會成為具吸引力的買入點。

Kristina Hooper長遠看好科技股的原因有四：

一）科技公司的盈利和收入具吸引力

她解釋說，科技股盈利通常高於預期，以公司比例計，是其中一個最高的行業。除了盈利通常高於預期，科技股收入也多數高於預期，以公司比例計，是最高的行業，而這亦證明當前科技股估值合理。她續說，雖然科技股估值看似很高，但遠低科技泡沫時期的估值，故預計隨着經濟重新開放，美國以外的經濟體將跟隨美國，且出現更強勁的復甦，因此科技行業可持續更久地賺取強勁的收入和盈利。

二）新冠疫情後的習慣具持久力

她說，疫情導致大眾幾乎將所有時間花在家裡，雖然經濟重新開放後，大眾不再全天候留在家中，但一些習慣可能持續

三）預計公司在科技方面的支出將加速增長

許多公司遇上不同的問題，但善用科技可以解決。該行預計，公司花在科技應用的支出會愈來愈多

四）個人在科技上的支出也可能會加速增長

許多國家的家庭儲蓄水平提高，當中部分人或花費在科技上，例如購買最新的智能手機或平板電腦

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此外，她認為美國科技股表現低迷原因有三：

一）科技股表現低迷始於去年11月，因當時消息指疫苗即將推出

二）今年第一季，美國10年期國債收益率急升，這對較高估值的股票，如科技股產生較負面的影響

三）有些人擔心某些科技公司將受到政府更嚴格監管

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