【新股IPO】順豐計劃分拆同城實業來港上市

順豐控股周五（5月28日）晚間公告，為了拓展公司多元化融資渠道，搭建同城實業國際資本運作平台，公司擬分拆控股子公司，從事即時配送服務的同城實業赴香港聯交所主板上市。

同城實業是次發行比例為不超過其緊接發行後經擴大總股本的20%，並授予承銷商不超過上述H股初始發行規模15%的超額配售權。是次發行上市所募集資金淨額主要用於主營業務拓展及補充流動資金。

【大行報告】滙豐指小米在綫下市場有很大增長機會 予「買入」評級【見下一頁】

順豐控股指，鑒於中國即時配送服務市場規模持續增長、前景廣闊，為了拓展公司多元化融資管道，搭建同城實業國際資本運作平台，因此計劃分拆同城實業來港上市。

2020年度同城實業實現營業收入48.4億元(人民幣‧下同)，淨虧損7.6億元。

大行對小米評級及目標價：

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