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張宇人﹕飲食業界擬為已打針市民提供7折優惠　7月起開始、為期兩個月

Hot Talk 13:00 2021/05/29

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飲食界立法會議員張宇人出席電台節目時表示，飲食業界擬7月起為已接種疫苗的顧客提供7折優惠，預計優惠期為兩個月。

近日有發展商送出樓盤單位力推市民接種疫苗，飲食界立法會議員張宇人今（29日）出席電台節目時表示，飲食業界擬7月起為已接種疫苗的顧客提供7折優惠，預計優惠期為兩個月。他指，顧客必須已接種疫苗及四人一枱，方能享有優惠。

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張宇人表示，市民應盡快接種疫苗，又認為若要疫情受控，只有當更多人接種疫苗，社會有足夠抗體，疫情才會受控。他認為，不打針是自私的行為。

他又表示，現時約有幾百間食肆採用C類營運模式，意指所有員工已接種第一劑新冠疫苗，每枱可坐最多6人，並能夠營業至午夜12時，張宇人預料，有關數目將會持續上升。

旅遊界姚思榮﹕若恢復跨境遊 將與業界商討能否提供優惠

另外，旅遊界立法會議員姚思榮出席同一節目時表示，認為隨著本地團重開，旅遊業界現時打針意欲已逐漸提高。不過他表示，重開本地團最多只惠及十分之一的旅行社。他期望香港盡快與內地通關。

姚思榮亦表示，若日後恢復跨境遊，將與業界商討，能否為已接種疫苗市民提供優惠。

相關文章﹕

【公海遊】公海遊最快7月底復辦、船員乘客須打兩劑疫苗　雲頂香港曾升兩成

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編輯﹕賴奕羚

疫情 發展商 疫苗 香港 張宇人 立法會 姚思榮

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