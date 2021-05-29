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網上瘋傳短片 美反疫苗父力阻女兒打針（有片）

環球社會熱點 12:31 2021/05/29

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網上疫傳短片 反疫苗父力阻女兒打針（有片）

美國網上近日瘋傳一段短片，當中紀錄兩父女間關於疫苗的對話。片中父親對新冠病毒疫苗抱有極大懷疑，因而極力阻止女兒接種疫苗，聲稱疫苗會殺死女兒，並付款要求女兒不要接種。惟女事主最終沒有理會父親，還是去了打疫苗。

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【阿斯利康疫苗】BBC名主持接種後突離世 疑與血栓有關【下一頁】

女事主在影片平台TikTok上載關於父親勸她不要打疫苗的短片，她的父親聲稱，新冠疫苗不是疫苗，而是人類試驗，是基因治療，不屬於疫苗，並稱這未經美國食品及藥物管理局（FDA）批准。

該父親更提出向女兒支付2000美元，圖阻止她打疫苗，並稱十分愛她，也知道女兒不想要錢，但實在想不到其他辦法。他又反問女兒是否覺得他是瘋狂，「這場流感結束後，大部分人都會死，你說我還可以怎樣。」

男事主對疫苗的形容，部分與事實不符，美國多款疫苗已經FDA審批，也不屬基因療法。

相關片段連結

該TikTok短片後來廣傳，女事主後來發另一段片感謝公眾支持，並稱她還是去了打針，但未有告訴父親。

【新冠疫苗】為何仍未打針？美民調揭兩大原因【下一頁】

【馬來西亞疫情】下周全面封城兩周 每百萬人感染率超越印度（第二版）【下一頁】

責任編輯：林建忠

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