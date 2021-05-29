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【疫苗抽獎一覽】發展商捐千萬樓鼓勵打針　其他企業又有何「谷針」大計？（不斷更新）

Hot Talk 15:09 2021/05/29

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行政會議成員林健鋒早前表示，商界已計劃向已接種疫苗人士提供自助餐、預留機票等優惠。

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業  （00127） 周五（28日）宣佈送出觀塘凱滙一房單位作為疫苗抽獎禮物，引來全城哄動。行政會議成員林健鋒早前亦表示，商界已計劃向已接種疫苗人士提供自助餐、預留機票等優惠。現時除「打針送樓」以外，坊間還有哪些疫苗抽獎活動？已接種疫苗人士又能享有哪些優惠？本網就相關活動及優惠的最新動向進行整理﹕

飲食業界擬為已打針市民提供7折優惠，詳情可見﹕【下一頁】

機管局﹕將舉辦6萬張機票大抽獎

機管局在26日宣佈，將以抽獎形式，送出6萬張機票予已接種新冠疫苗的香港居民及機場員工。當中，5萬張機票將送予9月底前已接種疫苗的市民，另外1萬張機票將送予9月底前已接種疫苗的機場員工。機管局指，目前正與航空公司商討有關計劃，詳情將稍後公佈。

信和旗下3大商場送出飲品及咖啡券

另外，信和旗下三間商場（屯門市廣場、奧海城、荃新天地）則從4月底起向已接種新冠疫苗的S⁺ REWARDS會員送出商場現金券、飲品券或咖啡券。會員可於上述商場的禮賓處出示新冠疫苗接種紀錄，換取有關獎品。優惠期至5月31日。

海洋公園﹕將盡快公佈有關詳情

海洋公園主席劉鳴煒27日曾表示，海洋公園非常歡迎為已接種疫苗市民提供優惠，詳情將稍後公佈。

相關文章﹕

【疫苗抽凱滙】信和華置推1080萬凱滙單位作疫苗抽獎　包買樓稅、辣招稅（附單位間隔圖）（第三版）

【疫苗抽凱滙】凱滙抽獎單位傳座落47樓　位於超高層

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編輯﹕賴奕羚

港股 機票 發展商 華人置業（00127） 疫苗 林健鋒 行政會議 自助餐 劉鳴煒

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