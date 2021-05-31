【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送股票、送千萬新樓（不斷更新）

▲ 【疫苗抽獎一覽】發展商捐千萬樓鼓勵打針 其他企業又有何「谷針」大計？（不斷更新）

港府視疫苗接種為頭等大事，歡迎商界提供獎勵及優惠計劃。信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業 （00127） 5月宣布送出觀塘凱滙一房單位作為疫苗接種抽獎禮物，引來全城哄動。有行政會議成員表示，商界已計劃向已接種疫苗人士提供自助餐、預留機票等優惠。現時除「打針送樓」以外，坊間還有哪些疫苗抽獎活動？已接種疫苗人士又能享有哪些優惠？本網就相關活動及優惠的最新動向進行整理。

邊間機構員工有打針假或打針獎賞？【下一頁】

信和推抽獎送凱滙，詳見【下一頁】

圖看商界最新疫苗相關優惠或抽獎

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【5月31日更新】

港鐵將送出500張全年車票

港鐵公布，為鼓勵接種疫苗，將送出500張全年車票，總值高達約1,000萬元，車票持有人可於一年內無限次乘搭港鐵本地車程，但機場快綫、 港鐵接駁巴士、往來羅湖及落馬洲的車程及東鐵綫頭等車費除外，詳細安排仍在計劃中。

海洋公園：獲贈總值超200元的園內優惠券，詳見【下一頁】

信銀國際推：新資金敍造1個月定期享1厘息

信銀國際公布推出「齊心抗疫定存優惠」，所有新舊客戶在6月1日至9月30日間，在信銀國際分行出示接種兩劑新冠疫苗的證明，以新資金承造一個月定期，可有1厘年息率利息，新資金金額由1萬元起，上限為20萬元。

1厘定存，實際袋幾多？詳見【下一頁】

睿智金融：送150萬元上實環境股票

睿智金融集團宣布，將捐出150萬元的上海實業環境 （00807） 股票，以抽奬形式（15個名額）送予已接種新冠疫苗的香港居民。抽奬合資格參加者必須年滿18歲，持有效香港永久居民身份證，已於香港完成接種兩劑新冠疫苗。抽奬參加者須於2021年9月1日或之前登記，參加辦法及詳情稍後在該公司網站公布。

【5月29日更新】

飲食業界擬為已打針市民提供7折優惠，詳情可見【下一頁】

機管局：將舉辦6萬張機票大抽獎

機管局在26日宣佈，將以抽獎形式，送出6萬張機票予已接種新冠疫苗的香港居民及機場員工。當中，5萬張機票將送予9月底前已接種疫苗的市民，另外1萬張機票將送予9月底前已接種疫苗的機場員工。機管局指，目前正與航空公司商討有關計劃，詳情將稍後公佈。

信和旗下3大商場送出飲品及咖啡券

另外，信和旗下三間商場（屯門市廣場、奧海城、荃新天地）則從4月底起向已接種新冠疫苗的S⁺ REWARDS會員送出商場現金券、飲品券或咖啡券。會員可於上述商場的禮賓處出示新冠疫苗接種紀錄，換取有關獎品。優惠期至5月31日。

接種復必泰疫苗要注意甚麼？有何副作用？【下一頁】

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編輯﹕賴奕羚