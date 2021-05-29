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【多圖】擔心愈搶愈貴　白居二客花500萬購牛池灣嘉豐臺　望超靚獅子山夜景

股樓投資 12:28 2021/05/29

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新一批白居二出籠，利好公屋、居屋市場。有白居二客獲得購買證後，擔心遲買更貴，即以500萬元購牛池灣嘉豐臺，而單位更望超靚獅子山夜景。

富誠地產分區董事林柏榮說，牛池灣嘉峰臺2座高層K室，實用面積422平方呎，兩房間隔，向西北望開揚獅子山景及市景，單位於去年7月放盤，原叫價510萬元（綠表價），及至近日終以500萬元易手，實用呎價約11,848元。

    點擊圖片放大
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從代理提供的相片可見，單位位於高層，望到獅子山，而且裝修企理。資料顯示，原業主於2009年11月以149萬元（綠表）購入上址，持貨12年，現帳面賺351萬元，物業期內升值近2.4倍。

【多圖】白居二2020出籠　竹園北邨338萬易手　4年勁賺5倍【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

居屋 嘉峰臺 牛池灣 白居二

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