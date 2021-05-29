【疫苗抽凱滙】凱滙抽獎單位傳座落47樓　位於超高層

▲ 據報是次抽獎活動準備送出的單位為3座47樓D室單位。圖為示範單位房間。

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業 （00127） 周五（28日）宣佈捐出觀塘凱滙一房單位作為疫苗抽獎終極大獎。有本地媒體報道指，發展商當天晚上上載最新銷售安排，即日起停售3座47樓D室單位，該單位可能是抽獎活動準備送出的單位。

信和華置推1080萬凱滙單位作疫苗抽獎，單位間隔圖曝光，詳情可見﹕【下一頁】

據樓盤價單，凱滙3座47樓D室價單定價為1277.4萬元。另外，據售樓說明書所示，該單位面向西北，單位設有一個露台、工作平台，設有「梗廚」，浴室設有浴缸，客飯廳為長方形間隔。

圖看凱滙單位樓景（按圖可放大）

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信和華置早前表示，為響應政府的接種疫苗計劃，擬共同捐出凱滙一房單位作為抽獎活動獎品。凡年滿18歲、持有香港永久居民身份證人士、已接種兩劑新冠疫苗的人士，可參與抽獎贏取凱滙終極大獎。抽獎參加者須於今年9月1日或之前登記。參加辦法將於稍後公佈。

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信和其後表示，信和會負責支付置業相關的所有稅項，若中獎人士本身有物業，信和也會負責支付俗稱辣招辣的雙稅印花稅（DSD）。

另外，持有香港身份證的永久和非永久居民（包括持有香港工作簽證人士），亦有機會會贏得價值10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

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編輯﹕賴奕羚