【美股收市】憧憬6萬億美元預算振經濟 道指再升64點 納指彈

美國通脹數據與預期大致相若，美國總統拜登周五披露上任以來首份財政預算案，規模為6萬億美元，同時倡利得稅加至28% ; 美股反覆向好，標指連續4個月上漲，道指連升三日，惟尾市升幅收窄。

市場憧憬巨額預算開支可提振經濟，道指曾漲166點，收市僅升64點，報34529點。標指漲6點，收市報4204點。納指反彈12點，報13748點。歐股再創歷史新高，Stoxx 600收市攀升0.57%，金融服務板塊抽升1.3%。

軟件公司Salesforce全年純利預測勝預期，股價升5.5%，為表現最強道指成份股。晶片股普遍造好，Nvidia抽高4.9% ; 散戶狂炒的戲院股AMC暴升38%後倒跌1.4%。波音暫停交付787夢幻型客機，股價低收1.49%。



拜登預算案大幅增加家庭及就業開支，同時提出加稅以應付增加的開支。其中，企業利得稅由原本21%，增加至28%。預算案要求2022財政年度赤字佔GDP比重達到7.8%，債務佔GDP比重為111.8%，預計通脹將在未來數年保持在約2%。

最新數據顯示，聯儲局通脹指標之一，美國4月份核心PCE物價指數按月升0.6%，按年升3.1%，為1992年7月以來新高；4月份PCE指數則按年升3.6%。

白宮國家經濟顧問委員會副主管Bharat Ramamurti表示，美國近期通脹上升是好徵兆，反映經濟增長速度較預期快。華府密切注視通脹去向，以確定通脹升勢是否只屬暫時性質。

責任編輯：柯志宏