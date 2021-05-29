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【內地熱話】月薪約4.2萬 清華畢業做保姆惹網民嘩然

環球政經 15:10 2021/05/29

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有內地傳媒報道，有一間名為「佑傑家政」的家政公司在小紅書上發布了一篇題為「清華-保姆阿姨 35K 管家」的貼文後，引發大量關注。該貼文的內容為一名清華大學畢業生，求職家政（保姆）的履歷，令內地網民嘩然，認為清華大學畢業生去當家政着實是浪費才能。

從該履歷中，該29歲、開價月薪三萬五元人民幣（約4萬2千港元），曾在湯巨一品及九間堂（皆為上海頂級豪宅）擔任寶寶助理及管家。

網上圖片

家政公司回應查詢時，該履歷為真實的，且工作範疇除了一般做飯、清潔等日常保姆服務外，也需對年齡較小的孩子，負責早教鍛煉及習慣培養，已經上學的孩子則主要負責課業輔導。該家政公司聲稱其公司住家家教月薪在1.5至5萬元人民幣，年薪一般在50萬元人民幣左右。

2021 年僱員平均薪酬調整變化一覽：

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撰文 : 編輯：黃銳

服務 上海 小紅書 大學 畢業 輔導 豪宅

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