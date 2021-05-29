耗電過高需輪流停電 伊朗宣布暫停加密貨幣挖礦4個月

伊朗當局在周三（26日）下達禁令，由於該國許多城市面臨著嚴重的停電，因此禁止加密貨幣挖礦活動，為期4個月，直到9月22日。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）表示，目前在伊朗約有85%的加密貨幣挖礦是未經當局許可的，這些非法礦場在用電高峰期，其用電功率約為2000兆瓦，而伊朗當局頒發執照的合法礦場的約為300兆瓦。據資料顯示，伊朗是全球前十大加密貨幣挖礦地，全球範圍內大約4.5%的比特幣挖礦是在伊朗進行的。而中國則是第一加密貨幣挖礦地，約有70%比特幣挖礦在當地進行。

加密貨幣挖礦耗電量過大，引發的城市斷電問題引起民怨，伊朗自 25 日起輪流停電，每區至少停電 2 小時，影響範圍涵蓋首都德黑蘭、阿勒布爾茲省、禮薩呼羅珊省等。現在，夏季用電高峰期臨近，加上下月伊朗將舉行總統選舉，令當局發出禁令。

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事實上，隨着加密貨幣價格日益飈升，其消耗過多電量及化石燃料的問題，也開始引人關注。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）馬斯克早前更在Twitter發表聲明，以環保為由暫停Tesla接受比特幣付款的計劃，令加密貨幣價格隨即大幅暴跌。他聲稱：「比特幣挖礦和交易大量耗用化石燃料，帶來巨大的環境成本。」

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編輯：黃銳