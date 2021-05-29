【美國經濟】拜登6萬億美元預算 企業利得稅增至28%

▲ 拜登尋求推行6萬億美元預算，企業利得稅由原本21%增至28%。（法新社圖片）

美國總統拜登正式向國會提出他上任以來首份財政預算案，尋求實施6萬億美元預算，要求通過增稅來擴大開支，其中，企業稅率由原本21%增至28%。要求赤字佔GDP比重在2022財年達到7.8%，預計通脹將在未來數年保持在2%左右。

拜登預算中，只有3000億元屬於年度新增開支，他向國會申請聯邦政府在今年10月開啟的2022財年中支出6萬億美元，並到2031年將總支出增加至8.2萬億美元。又尋求向美國郵政服務局提供24億美元，用於打造電動汽車車隊。

在其2022財政年度預算中假定債務為GDP的111.8%，假設2022年失業率為4.1%及實際GDP增長4.3%。

預算案預計從2022年到2031年，美國名義GDP將增長42%。

分析指出，這將使美國聯邦持續支出達到二戰以來的最高水平，未來10年赤字或超過1.3萬億美元。

根據拜登今次預算案的提議，即使美國經濟從疫情中完全恢復，並以此前政府預測的自1980年代初以來最快增速開始增長，明年聯邦預算赤字仍將達到1.8萬億美元。

公眾持有的債務總額將超過經濟產出的總值，到2024年，債務佔經濟總量的比重將上升至美國歷史上的最高水平，甚至超過了二戰時期的紀錄，到2031年將上升至美國經濟總規模的117%。

美國財政部預計拜登的公司稅收預算案，讓2022財年財政收入將增加980億美元，2023財年增加1957億美元，10年內增加2.035萬億美元。

【美國經濟】拜登據報擬提6萬億美元預算 用於加強基礎設施及社會保障

編輯：李勝君

