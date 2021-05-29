  • 29°C
香港時間 : 2021529日 (六) 02:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】拜登6萬億美元預算 企業利得稅增至28%

股市 01:58 2021/05/29

分享：

拜登尋求推行6萬億美元預算，企業利得稅由原本21%增至28%。（法新社圖片）

美國總統拜登正式向國會提出他上任以來首份財政預算案，尋求實施6萬億美元預算，要求通過增稅來擴大開支，其中，企業稅率由原本21%增至28%。要求赤字佔GDP比重在2022財年達到7.8%，預計通脹將在未來數年保持在2%左右。

拜登預算中，只有3000億元屬於年度新增開支，他向國會申請聯邦政府在今年10月開啟的2022財年中支出6萬億美元，並到2031年將總支出增加至8.2萬億美元。又尋求向美國郵政服務局提供24億美元，用於打造電動汽車車隊。

在其2022財政年度預算中假定債務為GDP的111.8%，假設2022年失業率為4.1%及實際GDP增長4.3%。

預算案預計從2022年到2031年，美國名義GDP將增長42%。

分析指出，這將使美國聯邦持續支出達到二戰以來的最高水平，未來10年赤字或超過1.3萬億美元。

根據拜登今次預算案的提議，即使美國經濟從疫情中完全恢復，並以此前政府預測的自1980年代初以來最快增速開始增長，明年聯邦預算赤字仍將達到1.8萬億美元。

公眾持有的債務總額將超過經濟產出的總值，到2024年，債務佔經濟總量的比重將上升至美國歷史上的最高水平，甚至超過了二戰時期的紀錄，到2031年將上升至美國經濟總規模的117%。

美國財政部預計拜登的公司稅收預算案，讓2022財年財政收入將增加980億美元，2023財年增加1957億美元，10年內增加2.035萬億美元。

【美國經濟】拜登據報擬提6萬億美元預算　用於加強基礎設施及社會保障

編輯：李勝君
 

美股 疫情 利得稅 拜登 GDP 財政預算案 通脹 失業率

下一篇文章

【美股市況】道指升127點　納指升0.6% 美滙曾失90 現貨金升見1900美元（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）