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散戶熱門炒股普遍上漲　 AMC曾飈逾38%

股市 00:26 2021/05/29

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散戶交易活動再次興起，連鎖戲院營運商AMC一度飈升38%，市值首次達到170億美元。（法新社資料圖片）

散戶熱門股AMC和Naked Brand Group走強，推動同類股票有望創出3月以來的最佳一周表現。一攬子37隻同類股票，勢將連續第七天上漲。

散戶交易活動再次興起，連鎖戲院營運商AMC（美：AMC）一度飈升38%，至紀錄新高36.72美元，市值首次達到170億美元，其後升幅大幅回順至僅升約6%。

截至本港時間周五零時4分，Naked Brands（美：NAKD）漲20%，較早前曾抽升29%；黑莓（Blackberry，美：BB）升幅由21%回落至7.7%；耳機製造商Koss（美：KOSS）最多曾升26%，現升逾8%；Express（美：EXPR）升0.5%，幾乎回吐早段逾18%升幅；Bed Bath & Beyond（美：BBBY）漲5%，回吐早段升11%的半數。

遊戲驛站GameStop（美：GME）一度上漲5.8%，至3月15日以來的最高水平，隨後一度大跌6.7%。

【美股焦點】GameStop、AMC賣空者昨估計虧損7.54億美元 GME、AMC再炒高近兩成

萬達王建林清倉AMC　散戶爆買帶挈累計收回約115億元　AMC盤前升近2%

【美股焦點】AMC盤後漲3成 擬再售股籌新資金、Robinhood周五恢復有限度交易

【美股焦點】美國連鎖戲院AMC升兩成　獲逾9億美元融資避過破產危機　

編輯：李勝君
 

美股 BlackBerry（美︰BB） GameStop（美：GME） AMC（美：AMC） 電影院 耳機 美元

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