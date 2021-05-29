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招行副行長劉建軍離任 傳將接任郵儲行行長

股樓投資 04:52 2021/05/29

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內銀招商銀行(03968)宣布，劉建軍因工作調動原因，向公司董事會提請辭去執行董事、副行長兼董事會秘書職務，一併辭去董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會委員、公司秘書及香港上市相關事宜之授權代表職務，即日起生效。消息指，劉建軍將加盟郵儲銀行(01658)，擔任行長一職。招商銀行周五上升1.7%，收報71.7元創新高。郵儲銀行則上升3.7%收報5.57元。

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自郵儲銀行前行長郭新雙調任國壽集團監事長後，郵儲銀行行長一職已懸空5個月。劉建軍長期掌管招行零售業務，亦是首任私人銀行業務部門總經理，被視為招行零售業務轉型的操刀者，亦造就招行以股份制銀行身份，市值升抵過萬億元。若劉建軍落實成為郵儲銀行行長，將成股份制商業銀行向國有大型商業銀行，輸出高級管理人才的首例。

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撰文 : 李尚毅

招商銀行（03968） 港股

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