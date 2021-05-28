【中美角力】美參院考慮6月8日審議2021創新法案 增強與中國科技競爭

▲ 舒默表示，美國參議院將在6月8日審議旨在提高美國與中國技術競爭能力的一攬子立法計劃，（法新社資料圖片）

路透社報道，美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周五表示，參議院將在6月8日審議旨在提高美國與中國技術競爭能力的一攬子立法計劃，參議院周四試圖通過2500億美元措施，惟該法案因共和黨人阻撓而被推遲，共和黨人指舒默及其民主黨同僚沒有容許足夠時間考慮修正案。

參議院以68比30票數結束對有關2,500億美元2021創新與競爭法案(USICA)的辯論，該項立法距離最終投票更近一步。

拜登所屬民主黨以微弱優勢掌控美國國會，雖然民主黨與共和黨分歧嚴重，但對中國採取強硬路綫卻是雙方為數不多的真正共識。

參議院民主黨領袖舒默力推這項跨黨派立法，議案還必須在眾議院獲得通過，才能送交白宮由拜登簽署成為法律。

議案擬授權提供約1,900億美元用於全面增強美國的科技實力，另外撥出540億美元專門用於加強半導體、微晶片和電訊設備的生產。

該立法還尋求通過與盟友合作和加強美國對國際組織的參與，以外交手段對抗北京方面日益增長的全球影響力。之前美國在前總統特朗普 「美國優先」方針的指導下，退出了多個國際組織。

參議院還以91比4的投票通過共和黨參議員Mike Crapo和民主黨參議員Ron Wyden提出的一項修正案，旨在對他們認為的中國反競爭貿易行為進行報復，禁止被認定為使用強迫勞動的產品。

拜登增對華核威嚇 10年內破萬億美元更新核武

【中美角力】拜登據報下令檢討美國半導體、稀土行業的供應鏈

【芯片生產】美國將投資520億美元投資芯片科技業 計劃建7至10間新廠房

【芯片大戰】 中美科技博弈漸趨白熱化 分析指美國難擺脫對台灣芯片供賴

編輯：李勝君



