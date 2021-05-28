【配股潮】雅生活近7%折讓 配股集資32億元

恒指近日收復兩萬九，再有公司趁大市維持高位時配股。物管股雅生活服務（03319）宣布，與配售代理簽訂配售協議，據此，公司已同意委任配售代理，按悉數包銷基準促使承配人按配售價每股H股37.6元，配售總數8666.7萬股新Ｈ股，佔已發行股本約6.5%。配售價較周四收市價40.25元折讓約6.5％。雅生活周五收報37.75元，跌6.2%。

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配售所得款項淨額料約32.4億元，公司擬將其用於補充公司營運資金等一般公司用途。該公司認為配售為擴大股東基礎及優化公司資本結構提供良機，將增強集團的財務狀況及提供流動資金。配售行動後，公司大股東持股被攤簿，中山雅生活企業管理持股由53.46％降至50.2％，而除承配人以外的公眾股東持股，則由39.9％攤簿至37.46％。

較早前，另一物管股碧桂園服務(06098)亦進行配股及發債集資154億元，集資所得料用於現有及潛在併購。

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