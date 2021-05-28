  • 30°C
香港時間 : 2021530日 (日) 23:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AirPods】外電：蘋果今年推新款AirPods 明年AirPods Pro第二代設健身追蹤

Hot Talk 23:16 2021/05/28

分享：

外電報道，蘋果明年推出的AirPods Pro第二代將設健身追踪功能。圖為AirPods Pro第一代。

彭博社引述消息人士報道，蘋果（美：AAPL）準備在今年推出新款的入門級AirPods，以及在明年推出AirPods Pro第二代。新款AirPods將是2019年3月以來首次換代，並會採用類似現時AirPods Pro的設計，即耳機柄會更短。明年推出的AirPods Pro第二代，則是2019年10月以來的首次升級，將內置更新後的運動傳感器，以進行健身追蹤。

傳蘋果為台積電爭取疫苗　台積電：純屬市場傳言【下一頁】

蘋果在去年12月發布頭戴式耳機AirPods Max，報道指，蘋果目前並沒有著手進行AirPods Max第二代的開發，但考慮在未來推出更多顏色選擇。

此外，蘋果據報已開始內置屏幕的HomePod的早期開發，以及正開發一款結合HomePod、FaceTime鏡頭以及Apple TV功能的新設備。

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【AAPL】蘋果招聘具加密貨幣背景人才　料擬發展加密貨幣支付

【蘋果AAPL】紐時：蘋果對中國讓步　內地數據中心形同交出控制權

編輯：陳健婷

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） AirPods 健身 耳機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）