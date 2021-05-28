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【AirPods】外電：蘋果今年推新款AirPods 明年AirPods Pro第二代設健身追踪

Hot Talk 23:16 2021/05/28

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外電報道，蘋果明年推出的AirPods Pro第二代將設健身追踪功能。圖為AirPods Pro第一代。

彭博社引述消息人士報道，蘋果（美：AAPL）準備在今年推出新款的入門級AirPods，以及在明年推出AirPods Pro第二代。新款AirPods將是2019年3月以來首次換代，並會採用類似現時AirPods Pro的設計，即耳機柄會更短。明年推出的AirPods Pro第二代，則是2019年10月以來的首次升級，將內置更新後的運動傳感器，以進行健身追踪。

傳蘋果為台積電爭取疫苗　台積電：純屬市場傳言【下一頁】

蘋果在去年12月發布頭戴式耳機AirPods Max，報道指，蘋果目前並沒有著手進行AirPods Max第二代的開發，但考慮在未來推出更多顏色選擇。

此外，蘋果據報已開始內置屏幕的HomePod的早期開發，以及正開發一款結合HomePod、FaceTime鏡頭以及Apple TV功能的新設備。

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編輯：陳健婷

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